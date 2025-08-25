Motociclista morre atropelada por caminhão no Nova Lima

Uma passageira, amiga da vítima, que estava na garupa conseguiu pular no momento do impacto; Vítima fatal não tinha CNH

No início da tarde desta segunda-feira (25), uma motociclista identificada como Ana Carla Mendes de Souza, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme apurado no local, a vítima seguia pela rua Coxim acompanhada de uma amiga, de 28 anos, quando foi atingida por um caminhão boiadeiro que fazia a conversão para a rua Júlio Prestes. A outra mulher, que seguia na garupa da moto conseguiu pular no momento do impacto e sofreu apenas ferimentos leves.

O motorista disse à polícia que teria usado a seta para indicar a manobra, mas não percebeu a motocicleta no ponto cego do veículo. O motorista relatou que só percebeu a gravidade do acidente quando ouviu os gritos da garupa e parou imediatamente.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), composta por oito profissionais, realizou manobras de reanimação por mais de uma hora da motocilista, que não resistiu e morreu no local.

O condutor do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. Ele seguia para o trabalho, localizado próximo ao local do acidente, e permaneceu no local até a chegada da perícia. Foi identificado posteriormente que Ana Carla não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Também atenderam a ocorrência, a Polícia Civil e a Polícia Cientifícia para realização de perícia no local.

Por Geane Beserra e Kadu Bastos