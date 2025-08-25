Inscrições para o Desfile Cívico-Militar no aniversário de Corumbá estão abertas

Cidade compelta 247 anos no dia 21 de setembro

O Desfile Cívico-Militar da cidade de Corumbá está com inscrições abertas para as instituições interessadas até às 16h do dia 03 de setembro.

O formulário online está disponível no site da prefeitura por meio deste link. O cadastro é obrigatório para escolas, entidades culturais, instituições sociais e corporações militares que desejem integrar o evento.

A medida foi definida na Resolução nº 062, publicada na edição de 12 de agosto, do DIOCORUMBÁ. De acordo com o texto, cada instituição poderá fazer apenas uma inscrição válida, sendo considerada a última enviada em caso de mais de um registro. O procedimento é obrigatório também para instituições visitantes.

O Desfile acontece em comemoração aos 247 anos da fundação de Corumbá com início às 16h. Cada escola ou instituição poderá levar até 80 participantes, com idade mínima de 10 anos, sem contar integrantes de bandas e fanfarras.

A ordem dos desfiles será definida por sorteio em 10 de setembro, no auditório do Centro de Convenções. Para as escolas da Rede Municipal, a Secretaria de Educação organizará a sequência diretamente com as unidades.

O regulamento proíbe manifestações político-partidárias, consumo de bebidas alcoólicas e uso de vestimentas inadequadas. Também veta o uso de fogos de artifício e determina distâncias mínimas entre os grupos. A concentração será a partir das 14h, e a dispersão ocorrerá na esquina da avenida General Rondon com a rua Major Gama.

Segundo a resolução, a segurança, logística e organização do evento serão de responsabilidade conjunta da Secretaria Municipal de Educação, Fundação da Cultura, Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, Cerimonial, Exército Brasileiro e Guarda Municipal.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

