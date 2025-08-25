Festival de Inverno de Bonito atrai turistas e movimenta R$23 milhões

Música, dança e artes colocam a cidade no centro das atenções durante cinco dias



O Festival de Inverno de Bonito (FIB) de 2025 levou cerca de 20 mil visitantes à cidade entre os dias 20 e 24 de agosto, movimentando aproximadamente R$ 23 milhões na economia local. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, cada visitante passou em média três dias na cidade, gastando R$ 387 por dia com hospedagem, alimentação, passeios e compras.

Além de shows de artistas renomados como Elba Ramalho, Titãs, Samuel Rosa e Jorge Aragão, a programação incluiu apresentações de dança, teatro, oficinas de artes e exposições de artesanato. A Praça da Liberdade e o Centro de Múltiplo Uso foram os principais palcos, reunindo moradores e turistas em uma intensa programação cultural.

Hotéis e pousadas registraram ocupação completa, restaurantes relataram aumento de até 80% no movimento, e o comércio local viu crescimento de cerca de 70% nas vendas durante os dias do festival.

