Motociclista morre após ter cabeça esmagada por caminhão na BR-262

Um motociclista Identificado como João Fabrício de Souza de 37 anos morreu na BR-262, próximo a Anastácio, localizada a 134 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira(21) e havia uma passageira de 32 anos na moto.

Eles pararam no acostamento, no entato, após sairem do local, ambos caíram. Um caminhão pasava na hora e esmagou a cabeça do motorista com as rodas suspensas. A mulher de 32 anos teve apenas esocriações.

Estiveram no local, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e Perícia.

