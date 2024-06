Inverno se aproxima e especialistas alertam para os cuidados com a pele

O inverno começou na última quinta-feira, (20) e chega com o Mato Grosso do Sul já em alerta para a baixa umidade. Especialistas alertam que, mesmo nos dias frios, o consumo de líquidos e uso do protetor solar devem continuar, já que a pele está fragilizada e propícia a dermatites graves.

De acordo com a médica dermatologista Carol Arroyo, da Unimed Campo Grande, é muito comum as pessoas esquecem de manter a quantidade de ingestão de água e até mesmo a hidratação direta da pele, com cremes e produtos específicos.

“Para gente, o inverno é uma época de muito tempo seco, além das baixas temperaturas, trazendo principalmente o risco da a essa temperatura é muito baixa também pode gerar uma estresse oxidativo na pele, então acarretar um processo de degeneração e envelhecimento. Por isso que a gente precisa se preocupar mais é manter a hidratação da pele, já que tem uma perda de líquido grande”, alerta.

A procura por um hidratante corporal deve respeitar o tipo de pele, principalmente porque há mudanças conforme envelhecemos. Carol destaca, ainda, que esse cuidado deve acontecer também com a área dos lábios, que também sofrem com o frio e a baixa umidade.

“Dermatite, dermatite atópica e até a psoríase podem aflorar, porque são doenças que naturalmente levam ao ressecamento da pele dos pacientes. Quem tem tendência a essas condições deve redobrar o cuidado. Outra coisa que é importante frisar: o uso contínuo do protetor solar! A radiação ultravioleta é bem mais intensa no inverno”, destaca a médica.

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, na Centro Meteorológico da Uniderp, a previsão é de estiagem acima de 11 dias, com névoa seca com fumaças e poeiras, decorrentes dos chamados bloqueios atmosféricos que fortalecem o centro de alta pressão na região central do Brasil.

“Neste inverno, a tendência climática para os dias finais de junho é de raras chuvas de baixos volumes e temperaturas mais elevadas que a média. Em Julho, os volumes de chuvas podem e devem ficar muito abaixo do esperado, inclusive muitos municípios poderão apresentar valores mensais abaixo de cinco milímetros ou até zero”, alerta Natálio.

> Dias frios – As temperaturas abaixo de dez graus estão previstas para a semana de julho, até o começo da seguinte, em todo Mato Grosso do Sul. Já em agosto, as temperaturas devem esfriar um pouco mais baixas das médias das mínimas entre o Centro, Sul e Sudoeste do Estado.Essas massas polares, que não serão significativamente baixas, provocam queda de temperatura e elevação de umidade relativa do ar.

As chances de geadas mais fortes não estão previstas neste inverno com o avanço de massa de ar polar trazendo temperaturas congelantes ou ventos acima de 60km/h.

Por Kamila Alcântara

