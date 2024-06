Jovem é executado por engano ao estacionar 1 minuto depois do verdadeiro alvo em Anástácio

O caso ocorreu em 2023, mas a polícia concluiu as investigações este ano

A Polícia Civil esclareceu a execução de William Ferreira dos Santos, de 27 anos, ocorrida em março de 2023, na cidade de Anástácio, a 122 km de Campo Grande. William foi morto por engano ao parar a motocicleta que conduzia no mesmo local que o verdadeiro alvo estava um minuto e meio antes. Segundo a polícia, o autor do crime é Júlio César Miranda dos Santos, de 40 anos, o mesmo responsável pelo feminicídio de Adriana Pereira, de 36 anos. No entanto, os crimes não possuem ligação.

William Ferreira foi atingido por quatro tiros quando estava em uma motocicleta com a esposa na garupa, no dia 25 de março do ano passado. O casal retornava de uma confraternização na casa de familiares, em Aquidauana.

Dia do crime

No dia dos fatos, o verdadeiro alvo suspeitou de uma emboscada, interrompeu seu trajeto, momento em que William e sua esposa passaram pelo local e foram atacados pelo autor, que estava escondido no mato.

O autor, já preso pelo feminicídio de Adriana e condenado pelo feminicídio a 24 anos de prisão em novembro do ano passado, foi agora indiciado pela Polícia Civil por homicídio qualificado por traição e emboscada pela morte de William.

Com informações do O Pantaneiro