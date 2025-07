Motociclista morre após ser arrastado por carro em acidente no centro de Três Lagoas

Um acidente fatal foi registrado na manhã deste sábado (19) no centro de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. O motociclista Fernando Iran perdeu a vida após ser atingido e arrastado por um carro, modelo Ford Fusion, no cruzamento entre a Rua Generoso Siqueira e a Avenida Olyntho Mancini.

De acordo com informações preliminares, Fernando seguia pela avenida em alta velocidade quando o veículo de passeio teria invadido a preferencial, provocando a colisão. Com o impacto, o motociclista foi lançado sobre o carro e arrastado por aproximadamente 50 metros, vindo a cair no asfalto já sem vida assim que o veículo parou.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito. Os dois veículos ficaram completamente destruídos.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram na cena do acidente para realizar os levantamentos necessários e apurar as circunstâncias da tragédia.

Mais informações sobre o acidente ainda não foram divulgadas

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram