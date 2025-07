IFMS abre seleção para professor substituto nas áreas de Arquitetura e Informática no campus de Jardim

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado no campus de Jardim, com oferta de duas vagas temporárias para professor substituto nas áreas de Arquitetura e Informática – Desenvolvimento e Desenvolvimento Web.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de agosto, por meio da Página do Candidato, na Central de Seleção do IFMS. No mesmo portal, os interessados também encontram o edital com todos os detalhes da seleção.

Os candidatos devem possuir formação específica na área pretendida e atender aos requisitos exigidos, como não estar ocupando cargo com dedicação exclusiva, não ter atuado como professor substituto nos últimos dois anos e não participar de sociedade privada como administrador ou sócio-gerente.

A remuneração para os aprovados varia entre R$ 5.300,00 e R$ 9.000,00, de acordo com a titulação, com jornada de 40 horas semanais.

A taxa de inscrição é de R$ 50, com prazo para pagamento até 12 de agosto, utilizando as opções de pagamento disponíveis na plataforma PagTesouro (Pix, cartão de crédito ou boleto/GRU).

O processo seletivo será composto por prova didática e avaliação de títulos, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As provas estão marcadas para o dia 23 de agosto, às 8h. O resultado preliminar será divulgado em 26 de agosto.

A contratação terá início após a publicação do extrato no DOU (Diário Oficial da União), com possibilidade de prorrogação por até dois anos, conforme a demanda do instituto.

O campus de Jardim fica localizado na Rodovia BR-060, s/n, saída para Bela Vista. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

