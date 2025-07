UFGD abre seleção para bolsistas em três funções na Educação a Distância

A UFGD (Faculdade de Educação a Distância da Universidade Federal da Grande Dourados) está com inscrições abertas para três processos seletivos destinados à contratação temporária de bolsistas. As oportunidades são para os cargos de assistente pedagógico, tutor presencial e professor formador, com bolsas que variam de R$ 1.100,00 a R$ 1.850,00 mensais, com carga horária de 20 horas semanais.

Para a função de assistente pedagógico (Edital nº 05/2025), a bolsa é de R$ 1.550,00. Os candidatos devem possuir graduação em qualquer área e comprovar pelo menos um ano de experiência em atividades administrativas em instituições de ensino superior. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 18 de julho e 1º de agosto. O resultado preliminar será divulgado em 22 de agosto, e o final, em 1º de setembro.

O Edital nº 06/2025 contempla vagas para tutores presenciais, com bolsa de R$ 1.100,00. Para participar, é necessário ter graduação em qualquer área e residir no município do polo de apoio presencial ou em município limítrofe. Os polos estão localizados em Água Clara, Bataguassu, Bela Vista, Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Dourados, Japorã, Miranda, Paranhos, Porto Murtinho, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste. As inscrições seguem o mesmo período do edital anterior, com resultado preliminar em 25 de agosto e homologação final no dia 8 de setembro.

Já o Edital nº 07/2025 oferece vagas para professores formadores, com bolsa de R$ 1.850,00. É exigido diploma de graduação na área de atuação e experiência mínima de um ano no magistério superior. As áreas disponíveis são: Direito, Contabilidade, Braile e Audiodescrição, Letras Libras, Educação Física, Matemática, Administração e Orientação Educacional. As inscrições ocorrem de 22 de julho a 5 de agosto, com divulgação do resultado preliminar em 25 de agosto e homologação final em 1º de setembro.

Todos os processos seletivos têm inscrições online pelo site da Faculdade de Educação a Distância da UFGD. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected].

