Motociclista morre após colisão com carreta na BR-163, em São Gabriel do Oeste

Nilton Adauto da Silva, de 47 anos, morreu na noite de domingo (20) após ser arremessado em um grave acidente envolvendo uma carreta, na BR-163, em São Gabriel do Oeste, município localizado a cerca de 137 quilômetros de Campo Grande. A vítima conduzia uma motocicleta e não resistiu ao impacto da colisão.

De acordo com o registro policial, o motorista da carreta, relatou que trafegava no sentido de São Gabriel do Oeste quando o motociclista invadiu a pista contrária de forma repentina. O condutor afirmou que não teve tempo de evitar a colisão. Com o choque, Nilton foi arremessado e caiu às margens da rodovia, falecendo no local antes da chegada do socorro. A motocicleta ficou completamente destruída.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e peritos estiveram no local para atender a ocorrência e iniciar os procedimentos investigativos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim, onde passará por exames.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

