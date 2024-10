Semana começa com calor e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul

A semana inicia com temperaturas elevadas e baixa chance de chuva em Mato Grosso do Sul, com os termômetros registrando valores acima dos 30°C em diversas regiões do Estado. Em Campo Grande, a manhã desta segunda-feira (21) começou com céu nublado e temperatura de 22°C. Ao longo do dia, a temperatura deve subir, podendo alcançar os 30°C, índice também previsto para amanhã.

De acordo com o Climatempo, o sol aparecerá entre nuvens tanto hoje quanto amanhã, mas a previsão indica que as chuvas devem retornar a partir de quarta-feira em todo o Estado.

No sul de Mato Grosso do Sul, as temperaturas também seguem altas. Em Ponta Porã, a máxima prevista para hoje é de 28°C, enquanto Dourados pode chegar a 29°C. Já na região pantaneira, o calor é mais intenso: Coxim, Corumbá e Porto Murtinho devem registrar 34°C, e em Aquidauana, a máxima esperada é de 33°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também divulgou as previsões para outras localidades: Bonito, Maracaju e Água Clara terão máximas de 31°C, enquanto Paranaíba e Sidrolândia devem alcançar 30°C. Três Lagoas, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul e Ivinhema têm máximas previstas de 29°C, e Naviraí deve registrar 28°C.

A partir de quarta-feira, a previsão é de que o tempo volte a ficar instável, com a possibilidade de chuvas em diversas áreas do Estado, marcando o início de um período de maior umidade e variações climáticas.

Com informações do Climatempo e Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram