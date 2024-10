Homem é encontrado morto em calçada no Tiradentes

Na manhã de hoje (21), um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto em uma calçada localizada na Rua Dona Ziza, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas a vítima já estava morta quando chegaram. A vítima teria sofrido um infarto, conforme informado pelos socorristas.

Os familiares do homem foram avisados sobre o ocorrido e estiveram no local.

A Polícia Militar também foi acionada para fazer o isolamento do local até a retirada do corpo.

