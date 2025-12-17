Criança de três anos é encontrada sozinha no Nova Lima e Conselho tenta localizar a família

Criança está acolhida na sede do Conselho Tutelar da Região Norte

O Conselho Tutelar da Região Norte acompanha o caso de um menino de aproximadamente 3 anos encontrado sozinho nesta quarta-feira (17) em Campo Grande. A criança foi acolhida após ser localizada no bairro Nova Lima, na região norte da Capital.

O menino foi identificado como Pietro e estava nas proximidades da rua Cláudio Manoel da Costa. Após o atendimento inicial, o Conselho passou a adotar as medidas previstas para garantir a proteção da criança.

Segundo o órgão, os responsáveis estão sendo procurados para esclarecimento da situação e eventual reintegração familiar. As circunstâncias em que a criança foi encontrada seguem em apuração.

