Motociclista morre após colidir em poste de energia elétrica

Edson Cabreira Samudio, de 48 anos, morreu em um acidente na madrugada de hoje (14), após colidir sua motocicleta em um poste de energia elétrica, na cidade de Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o registro policial, o acidente aconteceu por volta de 0h, quando Edson trafegava pela avenida, perdendo o controle da motocicleta e se chocando contra um poste de energia elétrica. Com o impacto da colisão, a moto foi arremessada a 13 metros do corpo da vítima.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas encontraram Edson morto no local. Testemunhas relataram que antes do acidente, viram a motocicleta em alta velocidade em em seguida um carro logo atrás, mas não soube dizer se houve colisão entre os veículos.

