Assaltantes arrombam casa em condomínio de luxo e levam 600 mil em joias

Um casal de moradores de um condomínio de luxo tiveram a casa arrombada na madrugada de hoje (14), por assaltantes que levaram R$ 600 mil joias. Os moradores procuram a polícia imediatamente para registrar o crime.

Segundo o registro, o casal disse aos policiais que estavam em uma festa com a sua mulher, quando por volta das 3h, decidiram retornar ao condomínio. Ao chegar no local, já perceberam as janelas arrombadas. Eles notaram também que os quartos estavam revirados.

Ainda na delegacia, a mulher disse que joias, correntes, anéis, peças em ouro maciço, foram levados pelos bandidos. Um notebook também foi levado pelos autores. De acordo com o casal, as joias foram avaliadas em R$ 600 mil.

Segundo testemunhas no local, dois homens com vestimentas pretas e sacos pretos nas costas foram vistos no interior do condomínio. A Polícia Civil foi acionada para coleta de informações.

