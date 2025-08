Morango do amor pode causar fraturas e perdas dentárias, alerta Conselho Federal de Odontologia

O sucesso do “morango do amor” nas confeitarias e redes sociais tem atraído fãs da doçaria, mas também acendeu um sinal de alerta entre especialistas da área da saúde bucal. O Conselho Federal de Odontologia (CFO) divulgou uma nota nesta semana chamando a atenção para os riscos do consumo da sobremesa, que combina morango, brigadeiro branco e uma casquinha espessa de caramelo.

Segundo o órgão, a rigidez da camada caramelizada pode provocar fraturas em dentes naturais, além de comprometer restaurações, facetas, próteses e aparelhos ortodônticos. Há relatos de dentes arrancados e próteses quebradas logo na primeira mordida, especialmente quando o doce é mordido com os dentes da frente.

“Dependendo do acidente, é possível haver danos irreversíveis aos dispositivos, que podem ser arrancados da boca por ficarem grudados ao doce. Além disso, ao serem danificados, eles podem provocar lesões na cavidade oral”, informou o CFO.

Riscos vão além das fraturas

O problema não se limita ao impacto físico. O “morango do amor” também preocupa por seu alto teor de açúcar, devido à combinação de brigadeiro e caramelo. Essa mistura altera o pH da boca, favorecendo o surgimento de cáries, gengivite e outras doenças periodontais, principalmente quando o consumo é frequente e sem higiene bucal adequada.

Recomendações do Conselho Federal de Odontologia

– Corte a casquinha com uma faca antes de consumir;

– Evite usar os dentes da frente para morder o doce;

– Não consuma se estiver com aparelhos, facetas ou próteses;

– Escove os dentes e use fio dental após a ingestão;

– Reduza o consumo frequente da sobremesa;

– Consulte o dentista regularmente.

A recomendação do CFO é pelo consumo consciente, sem abrir mão dos cuidados diários com a saúde bucal. Para os especialistas, o ideal é adaptar a forma de consumo da sobremesa para evitar danos que podem ser tanto estéticos quanto funcionais.

Embora irresistível para muitos, o morango do amor exige atenção, afinal, a sobremesa pode acabar custando caro, inclusive no consultório odontológico.

Com informações do SBT News

