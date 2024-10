Motociclista morre após avançar preferencial e ser atingido por caminhonete em Dourados

Motociclista identificado como Edivaldo Guerreira da Silva, de 46 anos, morreu, neste domingo (6), em Dourados, distante 238 quilômetros de Campo Grande, após avançar a preferencial e colidir contra uma caminhonete.

Conforme informações, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Manoel Gabriel da Costa e Antônio Alves da Rocha. A vítima seguia pela Rua Antônio, que por muitos anos foi preferencial.

Entretanto, com a pavimentação da via, houve um reordenamento e, no cruzamento, instalada uma placa de Pare. Moradores da região acreditam que Edivaldo tenha esquecido da mudança.

Com o impacto, o homem foi lançado a metros de distância. A motorista da SUV acionou o socorro, mas a vítima morreu ainda no local.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para investigar as causas do acidente.

