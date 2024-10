José Paulo Paleari (PP) é reeleito prefeito de Nova Alvorada do Sul

José Paulo Paleari (PP) foi reeleito prefeito de Nova Alvorada do Sul com 73,15% dos votos válidos após 100% das urnas apuradas neste domingo (6). Seu vice-prefeito é Valdemar Rocha da Silva (PL).

Disputavam a prefeitura do município Danielle Silva Mendes (MDB) e Cleunir Pedro Brunetto (União), que obtiveram 27,73% dos votos, e André Felipe Belmirio (PSB) e Murilo de Souza Aguilar (PSB), com 1,2% dos votos.

Paleari tem 48 anos, é casado, possui ensino superior e declarou um patrimônio de R$ 4,5 milhões à Justiça Eleitoral. Seu vice, Valdemar Rocha, tem 37 anos, é solteiro, empresário, com ensino fundamental completo, e declarou R$ 153 mil em bens.

