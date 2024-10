Josmail Rodrigues é reeleito prefeito de Bonito com 73,27% dos votos

Josmail Rodrigues (PSDB) foi reeleito prefeito de Bonito, cidade distante 345 quilômetros de Campo Grande, nas eleições realizadas neste domingo (6).

Ao todo, o candidato recebeu 10.277 votos, o que representa 73,27% dos votos válidos. Dessa forma, o atual prefeito foi reeleito ainda em 1º turno.

Nivaldo Inacio (Republicanos) recebeu 2.228 votos (15,885), enquanto Décio Bigaton (Novo) 1.522 votos (10,85%).

Quantos aos vereadores, os 10 eleitos são: Andre Luiz – PSDB (710); Lucas Capacete – PSDB (625); Rose da Financeira – PSDB (621); Adãozinho Duarte – União Brasil (607); Pedrinho da Marambaia – PP (537); Professor PH – PSB (516); Professora Ramona – PSB (424); Jhonatan Marques – União Brasil (418); Paulinho Darom – PP (406); Michele do Sindicato – PP (366); e Alemão do Som – PL (362).

