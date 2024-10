Motociclista morre ao ser atingido por carreta na BR-163, na Capital

Um homem ainda não identificado morreu na madrugada deste domingo (13), na BR-163, na região do bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. A moto do homem teria colidido em uma carreta.

Segundo informações, duas pessoas ocupavam a motocicleta, uma Honda CG 160. Devido à dinâmica do acidente, não se sabe quem estava pilotando e quem estava na garupa.

A dupla seguia pela Rua Acrópole, quando no cruzamento com a BR-163 invadiu a rodovia, batendo na carreta que seguia na pista. Com o impacto, o homem morreu ainda no local.

O outro homem foi socorrido em estado grave para Santa Casa, onde está intubado. Ele também não portava documentos. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum familiar procurou a delegacia para reconhecer as vítimas.

