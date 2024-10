Comerciantes agradecem ao clima pelo sucesso nas vendas do açaí

Vendedora no bairro Centenário enxergou na venda da sobremesa oportunidade de aumentar a renda e atrair clientes

Com acompanhamentos ou não, uma coisa é fato: o açaí se tornou uma das sobremesas mais consumidas pelos campo-grandenses. Comerciantes e sorveterias atribuem o sucesso nas vendas do alimento, justamente por ele ter um aspecto refrescante ajudar a diminuir os efeitos do calor. A comerciante Raquel Campos Leite, é proprietária de uma livraria no bairro Centenário, onde presta serviços de impressão e xerox. Ela conta que viu no açaí, uma alternativa para ter um lucro extra.

“Eu não vivo somente com as vendas do açaí é algo que complementa os serviços da loja. Aqui eu trabalho com sorvetes e picolés, mas ultimamente as vendas com o açaí tem me surpreendido positivamente. Devido a esse clima extremamente quente tem tido bastante saída, inclusive final de semana passado, que foi das eleições, eu vendi uma quantidade que nunca tinha vendido antes”, comemora.

Unindo o útil ao agradável, e considerando que a sobremesa cai bem em meio ao calorão que tem atuado sobre Campo Grande e incentivando a procura por alimentos gelados. Cabe lembrar que as fortes ondas de calor deram uma trégua na capital, após a chuva ter chegado nesta última quinta-feira (09). Dona Raquel explica que para melhor atender aos clientes, ela deixa livre a forma como eles querem ser servidos, tem a opção de ‘pegue e monte’ ou o doce é preparado por ela mesma.

A comerciante acredita que se o horário do seu comércio fosse estendido, contribuiria para o lucro nas vendas da sobremesa gelada. “O meu horário aqui é horário das 8h à 11h30, e dá 1h até 5h30 da tarde, ou seja não ficamos abertos a noite.Eu creio que nesse período tem mais procura quando é à noite. Tenho clientes, que às vezes, compram comigo e levam para casa para comer à noite. E aqui meu ponto é estratégico por ficar próximo a uma escola, então a criançada as vezes sai da escola e já passa aqui e pega um sorvete, ou picolé ou o açaí”, comentou.

Em outra sorveteria, na Avenida Raquel de Queiroz, o cliente tem a opção de montar sua porção no estabelecimento, mas também tem alternativa de levar a sobremesa para consumir em casa. A gerente, Gleice Rodrigues, explicou em entrevista para o jornal, que o segundo semestre sempre é o de maior movimento na loja, e que o clima tem influenciado no aumento do fluxo dos clientes.

“Do mês de agosto em diante, até dezembro é considerado para nós, os meses mais fortes para as vendas dos produtos. As opções de sorvetes e picolés sempre venderam muito bem, mas ultimamente o açaí tem vendido bastante. Temos a opção de potes de açaí de 1,5 litros, de 1 litro no sabor trufado, embalagem de açaí zero de 1 litro. E temos as opções menores de 250 ml de açaí tradicional com leitinho no valor de R$ 10,50 e o cliente pode pagar R$ 8,75 levando no atacado”, comenta sobre o cardápio.

Segundo a gerente, o período da tarde e noite são os horários de maior movimentação na sorveteria. E que nos finais de semana a procura pelo açaí e sorvetes ocorre o dia todo. “Numa escala de 0 à 10, no final de semana é 10 com certeza, é o dia inteiro de movimento”.

Recomendação

No calor, é recomendado evitar alimentos que sejam gordurosos, frituras, ultraprocessados e bebidas açucaradas. Alimentos gordurosos levam mais tempo para digerir, o que pode causar mal-estar, azia ou queimação. Frituras como batata frita, salgados e pastéis podem causar mal-estar, dores de cabeça, doenças cardiovasculares e aumento da pressão arterial.

Para se alimentar bem no calor, é recomendado: consumir uma dieta balanceada e leve. Escolher sucos de frutas em vez de refrigerantes, sem se esquecer de beber bastante água, água de coco, chá gelado, são algumas das opções para aliviar a sensação de calor.

Por Suzi Jarde

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.