Motociclista morre ao colidir moto em caminhão na BR-376

O motociclista, Jean da Silva Fraga, de 26 anos, morreu na noite de ontem (2), após colisão entre caminhão e moto na BR-376. próximo ao trevo de Jatei, a 265 quilômetros de Campo Grande. O condutor do caminhão precisou ser socorrido após sentir fortes dores no peito.

De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo de Jean estava caído no acostamento e a motocicleta que ele conduzia, de modelo Honda CG Titan, completamente destruída na rodovia.

Ainda de acordo com a polícia, o condutor da carreta, de modelo Volkswagen Constellation que estava transportando porcos ficou em estado de choque e precisou ser socorrido após sentir fortes dores no peito. Ele foi encaminhado até o hospital da cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Conforme o depoimento do caminhoneiro aos policiais, ele disse que viu uma seta piscando, indo de encontro ao caminhão. Ao perceber que era uma motocicleta na contra-mão, tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Com a força do impacto, o capacete que estava na cabeça do jovem. Com o impacto, a moto de Jean ficou completamente destruída. O caminhoneiro realizou o teste de bafômetro, onde o resultado deu negativo. Além da PRF, equipes da Polícia Militar esteve presente no local do acidente.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na delegacia de Jatei.

