Tamanduá é encontrado dentro de cozinha em residência

A Polícia Militar Ambiental de Naviraí capturou, ontem (2), um tamanduá que estava dentro da cozinha de uma residência. A equipe foi acionada por um morador de 53 anos, do assentamento Sul Bonito, localizado à rodovia MS 488.

O morador acionou a equipe para a captura do animal. De acordo com ele, o tamanduá estava acuado por cães e não saía de forma alguma por medo dos cachorros.

Os Policiais Militares Ambientais foram ao local rapidamente e capturaram o tamanduá e o colocaram em uma caixa de contenção na viatura. Como o animal não apresentava ferimentos, a equipe realizou a soltura ontem mesmo em uma área de vegetação a cerca de 60 km do assentamento e distante da cidade.

