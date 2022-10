Palmeiras enfrenta Botafogo em busca de maior vantagem na liderança

Botafogo e Palmeiras entram em campo na noite de hoje (3), às 19hrs, no estádio Nilton Santos. O Botafogo vai em busca de uma vaga na Libertadores. Atualmente o clube é 10º colocado, com 37 pontos. Já o Verdão quer aumentar a vantagem na liderança e ser campeão. No cenário atual, só uma tragédia tira o título do clube.

O Botafogo viu o América-MG, que estava imediatamente à frente, vencer fora de casa e abrir uma distância de cinco pontos no G-8. Por isso, o Fogão precisa vencer para se manter na briga por vaga na Libertadores.

Já o Palmeiras vive um momento tranquilo na liderança. A falta de um rival definido na luta pelo título fez com que o time disparasse na primeira colocação. Abel Ferreira pode consolidar a competição que lhe faltava.

Além da vantagem na liderança do Brasileirão, o Palmeiras defende invencibilidade de 14 jogos sem ser derrotado como visitante. Foram oito vitórias e seis empates na atual edição da competição.

Prováveis escalações para Botafogo x Palmeiras

O técnico Luís Castro tem problemas para montar o time. Victor Cuesta e Marçal levaram o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Por outro lado, ele terá as voltas de Gatito Fernández – que estava servindo a seleção do Paraguai – e do meia Eduardo, que estava suspenso.

Lucas Fernandes e Danilo Barbosa seguem fora de combate, em transição. O volante Patrick de Paula e o atacante Luis Henrique não foram relacionados por opção técnica, enquanto Joel Carli reaparece entre os relacionados, recuperado de lesão que o afastou dos jogos por quase dois meses.

Time provável: Gatito Fernández; Saravia, Philipe Sampaio, Adryelson, Hugo; Tchê Tchê, Lucas Fernandes (Gabriel Pires), Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá (Jeffinho).

Palmeiras

O Palmeiras poderá contar com os retornos de Weverton e Gustavo Gómez, convocados para suas respectivas seleções na Data Fifa. Além deles, Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino poderão ser acionados já que cumpriram suspensão na última rodada. Abel Ferreira também é outro que esteve de fora do duelo com o Galo e volta a comandar o time na beira do campo.

Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Bruno Tabata, Dudu e Rony.

