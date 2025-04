Inadimplência atinge 28,8% das empresas do Estado em fevereiro

Serasa Experian aponta aproximadamente R$ 2,3 bilhões em dívidas negativadas

Em fevereiro, Mato Grosso do Sul registrou 92.241 empresas inadimplentes, segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. O volume representa 28,8% do total de empresas ativas no Estado. O levantamento também mostrou que o ticket médio das dívidas foi de R$ 3.066,90 somando um total de aproximadamente R$ 2,3 bilhões em débitos negativados. Em média, cada empresa possuía 8,4 dívidas em aberto no período analisado.

No cenário nacional, o número de companhias inadimplentes foi de 7,2 milhões em fevereiro, segunda alta do ano e a maior já registrada desde o início da série histórica do indicador. Esse total representa 31,6% das empresas existentes no país. O valor das dívidas somadas também bateu recorde e ultrapassou R$ 164,2 bilhões — o maior volume desde o início do levantamento. Em relação a janeiro, o crescimento foi de R$ 9,3 bilhões. Em média, cada CNPJ teve cerca de 7,3 contas negativadas no período.

“Esse é o segundo mês consecutivo de alta na inadimplência entre as empresas, o que reforça os sinais de dificuldades financeiras em um cenário marcado por juros elevados, restrição ao crédito e desaceleração econômica”, avalia a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.

Ainda segundo o indicador, a maior parte das empresas negativadas eram do segmento de Serviços, que liderou com 52,8%, seguido por Comércio (35,0%), Indústria (8,0%), “Outros” (3,3%), que contempla negócios “Financeiro” e do “Terceiro Setor”, e “Primário” (0,1%). Já em relação ao setor das dívidas, a maioria foi inadimplente no segmento de “Serviços” (31,6%) e a minoria no de “Securitizadoras” (1,1%).

Micro e Pequenas puxaram a inadimplência das empresas

Do total de 7,2 milhões de empresas inadimplentes em fevereiro, 6,8 milhões eram do porte de “micro e pequenas” que, juntas, acumularam mais de 47,2 milhões de dívidas, totalizando um valor devido superior a R$ 141,6 bilhões. Isso indica uma média de 7 contas atrasadas por CNPJ no Brasil.

O Indicador Serasa Experian de Inadimplência das Empresas contempla a quantidade de empresas brasileiras que estão em situação de inadimplência, ou seja, possuem pelo menos um compromisso vencido e não pago, apurado no último dia do mês de referência.

Endividamento familiar

O índice de famílias endividadas em Campo Grande fechou em 65,7% em março. A PEIC (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor),da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), aponta também para o aumento no indicador de inadimplência. Desta vez, 12,5% informaram que não terão condições de pagar suas dívidas, enquanto em fevereiro eram 11,7%.

São consideradas dívidas, compromissos financeiros como: cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros. Para a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira, o endividamento, em alguns casos não é preocupante. “O endividamento por si não é um dado negativo, uma vez uma grande parcela da população faz compras parceladas. O importante é observar se essas aquisições são feitas com planejamento dentro do orçamento familiar para que não haja inadimplência”,

Quando é feito um recorte por faixa de renda, se consideram muito endividados 18,9% dos que estão na renda familiar de até 10 salários mínimos, número que cai para 10,2% entre os que têm maior renda. Entre as primeiras, 44,4% estão com dívidas em atraso, percentual que cai para 25,5% para as famílias com renda mais elevada.

Por Suzi Jarde

