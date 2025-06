Motociclista morre ao colidir com portão de estabelecimento em Dourados

Um homem ainda não identificado morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após colidir com o portão de ferro de um estabelecimento comercial na Avenida Coronel Ponciano, em Dourados, a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande. A vítima pilotava uma motocicleta Honda Titan e teria perdido o controle da direção antes de atingir o muro.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas imediações e mostra o momento em que o condutor se desequilibra e bate violentamente contra o portão. A colisão aconteceu por volta das 4h30 da manhã. No momento do impacto, não havia outros veículos circulando pela via.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e permaneceram no local até a chegada da perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A Avenida Coronel Ponciano, uma das mais movimentadas de Dourados, passa atualmente por obras de revitalização. Nas proximidades do local do acidente, foi recentemente instalado um quebra-molas, que ainda não recebeu sinalização adequada, segundo relatos iniciais. A possibilidade de o novo redutor de velocidade ter influenciado na perda de controle da motocicleta será apurada.

A identidade do motociclista e detalhes sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgados pelas autoridades.

