Idoso de 85 anos é agredido e roubado após tentativa de entrada em motel no bairro Guanandi

Um idoso de 85 anos foi socorrido em estado grave na tarde deste domingo (1º), no bairro Guanandi, em Campo Grande, após ser agredido e roubado por um rapaz com quem tentava entrar em um motel.

De acordo com as informações preliminares, os dois chegaram ao local por volta das 12h52. A recepcionista do estabelecimento notou que ambos aparentavam estar embriagados e bastante agitados, motivo pelo qual impediu a entrada, temendo possíveis confusões.

Em seguida, a dupla se dirigiu a outra entrada do motel, onde permaneceu por alguns minutos. No local, os dois se desentenderam, e o rapaz passou a agredir o idoso com chutes na cabeça e o lançou ao chão, deixando-o inconsciente.

Após a agressão, o suspeito fugiu levando os pertences da vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso à Santa Casa, onde ele permanece internado em estado grave.

A Polícia investiga o caso e busca identificar e localizar o autor do crime.