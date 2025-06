Motociclista morre ao bater em carreta estacionada em Três Lagoas

Um jovem de 23 anos, identificado como João Pedro Oliveira, morreu na noite dessa segunda-feira (23) após bater com sua moto na traseira de uma carreta estacionada no Bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, cidade localizada na região leste de Mato Grosso do Sul, a 327 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a imprensa local, João Pedro seguia pela rua quando colidiu violentamente com a carreta. Com o impacto, ele caiu no chão e morreu ainda no local. O jovem teve ferimentos graves na cabeça e no rosto.

A Polícia Civil, a Polícia Militar e a equipe de perícia estiveram no local. A área foi isolada para os trabalhos de investigação e o corpo de João Pedro foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML). A motocicleta ficou caída ao lado da carreta.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Há informações iniciais de que o rapaz carregava uma mochila com maconha, mas isso ainda não foi confirmado oficialmente pela polícia.

Amigos e familiares usaram as redes sociais para prestar homenagens e lamentar a morte do jovem.

