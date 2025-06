Carro não obedece parada e capota com 787 Kg de maconha, que ficou espalhada na rodovia

Perseguição foi realizada e o motorista do mveículo perdeu o controle do veículo ao fazer manobras proibidas

Nesta segunda-feira (23), foram apreendidos 787 Kg de maconha na BR-163, em Caarapó (MS). Um homem de nacionalidade paraguaia dirigia o veículo.

Os policais deram ordem de parada a uma Fiat/Toro, mas o condutor não parou e iniciou fuga. Em perseguição, o motorista seguiu em alta velocidade e realizou ultrapassagens proibidas.

O motorista entrou em uma estrada vicinal, passando por uma lombada e perdendo o controle da direção. O veículo capotou e o condutor foi socorrido pela equipe.

O veículo, que utilizava placas falsas, transportava 787 Kg de maconha e 2 Kg de haxixe, parte da carga de maconha ficou espalhada na estrada. O homem, de nacionalidade paraguaia, disse que levaria a droga do Paraguai até São Paulo.

A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e encaminhada à Polícia Federal em Dourados.

