Motociclista morre ao bater de frente com caminhão em Caracol

Motociclista com idade não divulgada morreu, na noite dessa sexta-feira (6), em Caracol, distante 385 quilômetros de Campo Grande, após bater a moto que conduzia de frente com um caminhão.

O registro policial narra que o motorista do veículo de carga seguia pela estrada que dá acesso ao distrito de Alto Caracol, quando em uma curva, a vítima surgiu em uma motocicleta na contramão.

O condutor tentou desviar, mas a colisão frontal acabou acontecendo. Apesar da vítima ter sido socorrida para um hospital da cidade, não resistiu aos ferimentos e morreu.

