Funcionário de fazenda é encontrado morto ao lado de trator após ter a cabeça esmagada

Homem de 36 anos morreu, na manhã deste sábado (7), em Camapuã, distante 141 quilômetros de Campo Grande, após ter a cabeça esmagada pela roda do trator que conduzia.

Conforme boletim de ocorrência, o capaz da propriedade andava pelo terreno, por volta das 6h, quando notou que o trator estava parado próximo a uma estrada, mas sem ninguém no comando.

Ao se aproximar, encontrou a vítima caída ao lado do veículo, com a cabeça esmagada por uma das rodas. O homem trabalhava como diarista e fazia a limpeza do pasto.

A testemunha não soube informar como o acidente ocorreu. O caso foi registrado na delegacia da cidade e segue sob investigação.

