Colisão entre carro e ônibus com 45 passageiros deixa uma pessoa morta em MS

Homem identificado como Mauricio Sulzbacher de Souza, de 30 anos, morreu, na manhã deste sábado (7), após colidir o carro que conduzia contra um ônibus com 45 passageiros. O acidente aconteceu na MS-295, entre as cidades de Tacuru e Iguatemi, distante 410 quilômetros de Campo Grande.

No ônibus estavam sendo transportados trabalhadores indígenas da Aldeia Amambai. Não há informações de quem invadiu a pista contrária.

No coletivo, nenhum dos passageiros se feriu com gravidade. Já a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, ficando preso às ferragens, conforme informações do site local Notícias Crepúsculo.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Iguatemi como “praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor” e um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

