Motociclista fica inconsciente após colisão com ônibus na Capital

Acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas Antônio Pinto de Barros e Rouxinol, no bairro Tiradentes

Na tarde desta quinta-feira (19), um homem de 34 anos que pilotava uma motocicleta ficou desacordado após bater em um ônibus no bairro Tiradentes, em Campo Grande. A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Antônio Pinto de Barros com a Rua Rouxinol.

Segundo a Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), o motociclista avançou o sinal de ‘Pare’ ao se aproximar do cruzamento e acabou atingindo o coletivo da linha 514, que trafegava pela Rua Rouxinol. Com o impacto, a moto ficou presa sob o para-choque do ônibus.

Testemunhas que estavam próximas ao local relataram que o condutor da moto perdeu a consciência após a queda. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento, encaminhando o motociclista para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu quadro clínico.

