Abin monitorou homônimo de Alexandre de Moraes por engano em esquema de espionagem ilegal

Relatório da PF aponta erro em buscas feitas por agente no sistema de vigilância da agência durante governo Bolsonaro

O relatório final da Polícia Federal sobre o caso conhecido como “Abin Paralela” revelou que um agente de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) fez buscas equivocadas no sistema de monitoramento, direcionando a vigilância para um homônimo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

As investigações indicam que o agente Thiago Gomes Quinalia realizou três consultas ao nome “Alexandre de Moraes Soares” no sistema Firstmile, em maio de 2019, período próximo à abertura do inquérito das fake news no STF, que tem o ministro como relator. Segundo a PF, a pesquisa por um homônimo foi um erro dentro do esquema ilegal de espionagem.

O relatório detalha que o uso inadequado do sistema resultava, por vezes, na associação equivocada de números telefônicos a alvos da vigilância, incluindo o próprio Alexandre de Moraes, além de outros opositores como ex-deputados Jean Wyllys, Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann, o ex-governador João Dória e jornalistas como Leandro Demori e Mônica Bergamo.

A investigação aponta que Jair Bolsonaro e seu filho Carlos Bolsonaro integravam uma organização criminosa que comandava essas ações clandestinas de espionagem contra adversários políticos. Apesar disso, o ex-presidente não foi indiciado nesse inquérito, pois responde em outra ação penal ligada à trama golpista em curso no STF.

O agente responsável pelas buscas deixou o serviço público no ano passado e está desaparecido das listas oficiais. Após o indiciamento, Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para questionar a imparcialidade da Polícia Federal, insinuando motivação política nas investigações.

O sigilo do relatório foi levantado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes no dia 18 de junho, possibilitando a divulgação dos detalhes da operação.

