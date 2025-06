Homem é esfaqueado no pescoço e encontrado caído em rua de Dourados

Vítima foi socorrida em estado grave após ser atacada no bairro Jardim Piratininga

Um homem de 49 anos foi socorrido em estado grave após ser encontrado ferido no início da noite desta quarta-feira (18) em Dourados. Luiz Carlos Veiga estava caído no meio da rua, com cortes no pescoço, quando moradores passaram e acionaram o socorro.

O resgate aconteceu por volta das 19h, no cruzamento das ruas Manoel Santiago e Dom Pedro I, no Jardim Piratininga, onde a vítima mora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou Luiz Carlos às pressas para o Hospital da Vida.

A Polícia Militar foi acionada, esteve na unidade hospitalar, mas não conseguiu colher informações com a vítima, que estava desacordada ou em condição que impedia qualquer relato. A motivação do crime e quem seria o autor ainda são mistérios.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal dolosa grave. Até agora, não há informações sobre suspeitos ou o que teria motivado o ataque.