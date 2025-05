Motociclista fica gravemente ferido após carro avançar sinal de “Pare” em Campo Grande

Um motociclista de 24 anos ficou gravemente ferido na madrugada desta segunda-feira (5) após ser atingido por um carro no cruzamento das ruas Cinquenta e Sete e Cinquenta, no bairro Nova Campo Grande, região oeste da Capital. A colisão ocorreu depois que o motorista de um Hyundai HB20 desrespeitou a sinalização de “Pare” da via.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência por volta das 2h da manhã. Conforme apurado no local, o condutor do automóvel, de 58 anos, trafegava pela Rua Cinquenta quando avançou o cruzamento e atingiu a lateral esquerda da motocicleta Honda, que seguia pela Rua Cinquenta e Sete.

O impacto provocou danos materiais nos dois veículos e causou ferimentos graves ao motociclista, que foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa da Capital, onde permanece internado.

Durante o atendimento, foi realizado teste de alcoolemia no motorista do HB20, com resultado negativo para consumo de álcool. Segundo a PM, tanto os veículos quanto os condutores estavam com a documentação regular.

A motocicleta foi entregue ao pai da vítima, enquanto o automóvel ficou sob responsabilidade de um advogado que se apresentou como defensor do motorista. Também estiveram no local o delegado plantonista da Depac Cepol e uma equipe da perícia, que colheu evidências para auxiliar na investigação do acidente.

