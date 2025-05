Irmãos são presos com 84 kg de maconha em residência usada como depósito de drogas em Campo Grande

Dois irmãos, de 19 e 21 anos, foram presos em flagrante no dia 1º de maio após a Polícia Civil localizar mais de 84 kg de maconha em uma residência no Loteamento Vespasiano Martins, em Campo Grande. A ação foi conduzida por agentes da GARRAS (Delegacia de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), durante a Operação Protetor.

A investigação teve início após uma denúncia anônima feita por telefone, na qual o denunciante informou que o imóvel funcionava como um “guarda-roupa” de drogas, ou seja local onde entorpecentes são armazenados antes da distribuição. Segundo a denúncia, a droga seria destinada à região do bairro Los Angeles.

Com base nas informações repassadas, os policiais foram até o endereço e encontraram os dois jovens no imóvel. Durante a vistoria, foram apreendidos 84 kg de maconha, distribuídos em 12 fardos, além de uma porção de cocaína pesando 4,8 gramas.

Questionados, os irmãos confessaram que estavam armazenando a droga a mando de um terceiro indivíduo e que receberiam R$ 1.000 pelo serviço. Diante dos fatos, eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas e seguem à disposição da Justiça.

A identidade do terceiro indivíduo não foi divulgada. O caso segue dob investigação.

