Homem é esfaqueado durante discussão em conveniência e agressor é preso em Coxim

Um homem de 34 anos foi esfaqueado na região do abdômen na manhã do último sábado (3), após uma discussão nas proximidades de uma conveniência no bairro Santa Maria, em Coxim, cidade distante 253 quilômetros de Campo Grande. O autor da agressão, de 39 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil no início da noite, após ser localizado por equipes do Setor de Investigações.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Coxim, onde passou por uma cirurgia de emergência. Ainda internado, o homem conseguiu prestar depoimento às autoridades e confirmou a identidade do agressor.

Segundo informações do site Dourados News, os policiais civis realizaram diligências durante todo o dia e conseguiram localizar o suspeito após uma perseguição. Ele foi detido e autuado por tentativa de homicídio, permanecendo sob custódia e à disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado.

