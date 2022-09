Homem fica ferido após ser atropelado por motorista que invadiu preferencial

Um motociclista ficou ferido ao ser atropelado na tarde de hoje (22), em Aquidauana, distante a 125 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu após um condutor de Volkswagen Gol invadir a preferencial, no cruzamento da Rua Teodoro Rondon com a Rua Manoel Antônio Paes de Barros.

Segundo informações, a vítima conduzia uma Honda Titan CG pela Rua Manoel Antônio Paes de Barros, quando foi atropelado pelo veículo. Devido ao impacto, a moto ficou presa na parte frontal do veículo, danificando toda estrutura do para-choque.

O motociclista foi encaminhado para o Pronto-Socorro do Hospital Regional Doutor Estácio Muniz.

Com informações de O Pantaneiro

