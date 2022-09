Policiais encontram quase uma tonelada de maconha em veículo na BR-262

Um homem que não teve identidade revelada, foi preso na tarde de ontem (21), com quase uma tonelada de maconha em um veículo, no bairro Guanandy, em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande . Aos policiais, o suspeito disse que pegou os entorpecentes em Bela Vista e entregaria no Estado de Goiás, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

Segundo informações do site O Pantaneiro, suspeito foi abordado na rua Francisco de Castro no Bairro Guanandy, próximo a BR-262, dentro de um veículo. Abordado, o rapaz confessou o transporte dos 937 quilos de maconha que estavam no interior do automóvel. A ação contou com ajuda da Polícia Militar de Goiás, em conjunto com a PM de Mato Grosso do Sul.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para retirada dos entorpecentes na lataria do veículo.

O homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil do município. Segundo informações da polícia, o valor da maconha no mercado interno está avaliado em R$ 2 milhões de reais.

