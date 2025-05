Motociclista fica ferido após colidir com anta na BR-359, em Coxim

Um motociclista sofreu ferimentos na noite de sexta-feira (23) após colidir com uma anta que atravessava a BR-359, no município de Coxim, região norte de Mato Grosso do Sul. O acidente ocorreu quando dois animais silvestres cruzaram a pista e não houve tempo para desviar.

O motociclista, um entregador de 23 anos, conduzia uma Honda Bros no momento da colisão. Ao atingir uma das antas, ele e a passageira, cuja idade não foi divulgada, foram arremessados ao chão. Ambos ficaram feridos e receberam atendimento no local por equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas imediatamente.

Segundo o site local, Coxim Agora, após os primeiros socorros, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Álvaro Fontoura Silva. O estado de saúde deles não foi detalhado pelas autoridades.

A anta atingida morreu no local em decorrência do impacto. A outra conseguiu atravessar a via. A condição da motocicleta está sendo verificada.

O caso reforça os perigos de trafegar por rodovias da região durante a noite, especialmente em áreas onde é comum o trânsito de animais silvestres. Motoristas devem redobrar a atenção para evitar acidentes com a fauna local.