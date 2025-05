INSS inicia devolução de descontos indevidos a aposentados e pensionistas na próxima segunda-feira

A partir desta segunda-feira (26), o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começará a restituir automaticamente valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. Os débitos dizem respeito a mensalidades associativas cobradas na folha de abril, que foram suspensas pelo órgão, mas já estavam em processamento no momento da decisão.

Ao todo, cerca de R$ 292 milhões serão devolvidos a milhões de beneficiários em todo o país, sem a necessidade de solicitação por parte dos segurados. O reembolso será realizado junto com o pagamento dos benefícios, conforme o calendário regular do INSS, que vai de 26 de maio a 6 de junho.

A data exata da devolução varia de acordo com o valor do benefício recebido e o número final do NB (Número de Benefício), desconsiderando o dígito verificador.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 26 de maio (segunda-feira)

Final 2: 27 de maio (terça-feira)

Final 3: 28 de maio (quarta-feira)

Final 4: 29 de maio (quinta-feira)

Final 5: 30 de maio (sexta-feira)

Final 6: 2 de junho (segunda-feira)

Final 7: 3 de junho (terça-feira)

Final 8: 4 de junho (quarta-feira)

Final 9: 5 de junho (quinta-feira)

Final 0: 6 de junho (sexta-feira)

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de junho

Finais 2 e 7: 3 de junho

Finais 3 e 8: 4 de junho

Finais 4 e 9: 5 de junho

Finais 5 e 0: 6 de junho

A medida foi adotada após o INSS determinar a suspensão de todos os descontos associativos feitos diretamente na folha de pagamento. Apesar da decisão, os valores referentes ao mês de abril chegaram a ser debitados entre os dias 24 de abril e 8 de maio, sendo agora devolvidos aos segurados.

Descontos antigos podem ser contestados

Os beneficiários que identificarem cobranças associativas anteriores feitas sem consentimento podem solicitar a revisão por meio do site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Nestes casos, o INSS entrará em contato com a entidade responsável para verificar se houve autorização. Se não for comprovada, a instituição terá que devolver os valores ao INSS, que por sua vez repassará a quantia ao segurado na conta onde normalmente é feito o pagamento do benefício.