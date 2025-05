Funcionária denuncia assédio moral em confeitaria de Campo Grande; caso será investigado

Uma trabalhadora de uma confeitaria em Campo Grande procurou a Polícia Civil para denunciar situações recorrentes de assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Segundo o boletim de ocorrência registrado, as agressões verbais partiram da própria dona do estabelecimento e de uma segunda mulher, ambas acusadas de ofender sistematicamente os funcionários.

De acordo com o relato da vítima, que foi contratada no dia 9 de maio, as atitudes hostis e humilhantes não são pontuais. Ela afirma que os episódios são constantes e afetam mais de um colaborador do local.

O caso mais recente ocorreu após a funcionária seguir uma instrução da gerente para limpar o chão apenas com um pano seco, sem utilizar água. Em seguida, foi repreendida com gritos e insultos. “Você é uma porca, faz o serviço igual à sua cara. Vou te mostrar como se lava”, teria dito uma das acusadas, segundo o boletim. Após a ofensa, a mulher teria jogado o pano no chão e exigido que a funcionária continuasse a limpeza.

Outro episódio de humilhação foi protagonizado por uma segunda mulher, que teria afirmado: “Você é muito porca. Se é assim no trabalho, deve ser pior em casa, sua preguiçosa”. As agressões, segundo a denunciante, ocorreram na presença de outros funcionários e de uma filha de uma das autoras.

A funcionária declarou ainda que não sabe os nomes das testemunhas, mas garantiu que não é a única vítima. Segundo ela, outras colegas já teriam pedido demissão por não suportarem o ambiente de trabalho hostil.

O caso foi registrado como assédio moral e será apurado pelas autoridades policiais.