Moto para embaixo de caminhão em acidente no Rita Vieira

Motociclista ficou ferido na manhã deste sábado (13), no cruzamento das ruas Nicomédes Vieira de Rezende e Gabriel Delfino, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande, após ser atropelado por um caminhão que apresentou falhas no freio.

De acordo com informações, a vítima realizava conversão para acessar uma das ruas, quando acabou atingida pelo veículo de carga pesada.

Com o impacto, o homem conseguiu cair para o lado, mas a moto parou embaixo do caminhão. O condutor relatou que não conseguiu evitar a colisão por problemas mecânicos.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez o resgate do motociclista, que estava consciente e orientado. A Polícia Militar de Trânsito também foi chamada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito no local.

