Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

2026 já começou

Com o desfile de 7 de setembro, já foi dada a largada para a eleição de 2026, seja no plano nacional, seja no cenário estadual. Tendo Lula e o governador Tarcísio de Freitas como protagonistas já na disputa em Mato Grosso do Sul, viu-se Eduardo Riedel tendo uma oposição nas ruas e a expectativa de que, para os próximos meses, esse confronto deve ficar mais acirrado.

Esse clima leva a posicionamentos não só de oposição, mas também pode provocar a debandada de aliados que já sentem que podem ser preteridos na composição de chapas. A tendência é que muitos devem antecipar posicionamentos e até mesmo buscar articulação de novos grupos que podem enfraquecer determinados segmentos e reverter tendências que já estavam sendo consolidadas.

Fortalecimento

A última pesquisa do instituto Atlas traz a ministra do Planejamento Simone Tebet liderando a disputa por uma das vagas no Senado em São Paulo. Esses números podem levá-la a mudar seu domicílio eleitoral.

Disputa

Marcos Pollon começa a viver um momento decisivo dentro do PL, pois vai ficar com dificuldade até para se reeleger a partir da chegada de Reinaldo Azambuja com nomes fortes para concorrer à reeleição.

Difícil de segurar

Começa a ficar insustentável a defesa do governo Eduardo Riedel na Assembleia Legislativa e, com isso, o deputado João Henrique Catan vai ganhando protagonismo e a falta de prestação de contas pode criar mais complicações.

Barbosinha

O vice-governador José Carlos Barbosa, que não sabe que papel vai ter nas eleições de 2026, parece estar muito interessado em assumir o protagonismo dentro do PSDB para poder ganhar cacife.

Não desistiu

O deputado federal Rodolfo Nogueira defende que o PL tenha dois candidatos ao Senado, vaga que seria ocupada pela sua mulher, a vice-prefeita de Dourados Giani Nogueira. Para impor sua tese, ele espera o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Liderança

Com o esfacelamento do PSDB em Mato Grosso do Sul, o PP pode se tornar o partido com o maior número de prefeitos, uma vez que, por disputas paroquiais, muitos tucanos não querem ir para o PL.

Meninos eu vi

O ex-vereador Manoel Lacerda estava com febre e indeciso quanto ao voto na eleição da Câmara Municipal. No dia da eleição, ligou para o seu líder político, Lúdio Coelho, antes de ir para a sessão e pediu orientação. Lúdio, que tinha interesse em um dos candidatos, percebeu a inclinação de Lacerda e votou no concorrente, disse:

– Eleição tem daqui a dois anos. Saúde vem em primeiro lugar. Acho melhor o senhor ficar de repouso.

“Minha estratégia é organizar um palanque forte de direita e centro-direita para combater o inimigo comum, que é a possibilidade de um ‘Lula 4’”, Ex-governador Reinaldo Azambuja.

