Motociclista é preso por tráfico após perseguição policial

Homem de 20 anos, foi preso por tráfico de drogas, nesta sexta-feiras (3) após ser flagrado com porção de maconha e por praticar direção perigosa, em Três Lagoas, a 325 quilômetros da Capital.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava com 1 quilo de maconha e pilotava uma motocicleta Hornet que ao perceber a presença da guarnição da PM fugiu em alta velocidade.

O homem não obedeceu à ordem de parada e saiu cruzando várias ruas da cidade não respeitando a sinalização, colacando em risco a vida de pessoas que trafegam pela via.

Os policiais começaram acompanhamento tático e perceberam que o suspeito jogou uma sacola que ele trazia pendurado no guidão da motocicleta as margens da via. Já na Rua, Manoel Custódio de Queiroz, a PM conseguiu abordar o rapaz que recebeu voz de prisão.

Ao verificar a sacola jogada, os policiais descobriram que se tratava de 2 tabletes de maconha. Ao verificar os documentos do rapaz, a polícia viu que ele já tinha passagens por tráfico de drogas.

O homem e a droga foram levados para delegacia da cidade e o caso será investigado.

