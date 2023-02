Sábado será de tempo fechado com previsão de chuva em MS

O sábado amanheceu com céu nublado e a previsão da meteorologia é de chuvas durante o dia e há alerta de tempestades acompanhadas de rajadas de vento em algumas regiões do Estado com destaque para a Capital Campo Grande que não passa dos 26ºC.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o ambiente atmosférico, em grande escala, favorece a formação de nuvens e chuvas dessa magnitude.

Nas regiões sudoeste, Pantanal e norte de MS, as temperaturas mínimas ficam entre 22°C e 23ºC, e as máximas entre 28°C e 29ºC. Na Capital, a previsão é de mínima de 21°C e máxima de 26°C.

As maiores temperaturas são previstas para a região do Bolsão, com máximas podendo chegar aos 30ºC. As menores temperaturas serão na região sul. Ponta Porã terá mínima de 20ºC e a máxima de 24ºC. Os ventos atuam de norte/noroeste com velocidade entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir mais de 50 km/h.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.