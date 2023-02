Presa por dirigir bêbada, mulher causa acidente e xinga policiais

Mulher de 40 anos, foi presa em flagrante por dirigir embriagada na madrugada deste sábado (4), na Vila Cidade Morena, em Campo Grande. Dentro do veículo havia uma criança de cinco anos que seria filho da suspeita.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher se envolveu em um acidente com uma motocicleta. Ao sair com o veículo na Rua, Minas Novas não olhou e bateu na lateral da motocicleta e o condutor foi arremessado. Ela fugiu e não prestou socorro a vítima.

Consta no registro policial que o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e socorreu o motociclista. Após um tempo uma testemunha do acidente viu o carro conduzido pela mulher que foi posteriormente reconhecido pela vítima.

Ao ser abordada pela polícia, ela disse que se o motociclista não tivesse morrido que faria tudo novamente. Ao se negar em fazer o teste do bafômetro, a mulher assinou termo de constatação por estar visivelmente embriagada.

Já detida dentro da viatura, ela continuou ofendendo a guarnição. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. A mulher responderá por lesão corporal culposa qualificada e desobediência.

