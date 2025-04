Motociclista é esfaqueado nas costas após encostar pneu na perna de passageiro em Campo Grande

Um motociclista foi esfaqueado nas costas na manhã deste sábado (5), em Campo Grande, após um desentendimento de trânsito causado por um simples encostar de pneu. O caso aconteceu na Avenida Guaicurus, por volta das 6h50, e foi registrado como tentativa de homicídio simples.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, que não teve o nome divulgado, trafegava pela avenida quando foi fechada por outra motocicleta em um semáforo. Com a manobra, o pneu de sua moto acabou encostando na perna do passageiro da outra motocicleta. Como aparentemente ninguém havia se ferido, ele decidiu seguir o trajeto.

No entanto, no semáforo seguinte, nas proximidades do Museu José Antônio, a dupla alcançou a vítima. O passageiro desceu da moto, e o piloto se aproximou com uma faca, atingindo o motociclista pelas costas. Em choque, a vítima ainda conseguiu pilotar até sua residência, onde foi socorrida pela esposa e levada ao Hospital do Coração.

Durante o atendimento, os médicos constataram que a facada perfurou o pulmão da vítima, que agora deve passar por drenagem torácica. Ele não conseguiu identificar os autores do crime.

A equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar foi acionada pela unidade de saúde e registrou a ocorrência. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Civil deve buscar imagens de câmeras de segurança da região para ajudar na identificação dos autores.

