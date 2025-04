Funtrab abre mais de 3,6 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul a partir de segunda-feira

A próxima semana começa com boas perspectivas para quem está em busca de emprego em Mato Grosso do Sul. A Fundação do Trabalho (Funtrab) anunciou a oferta de 3.626 vagas de trabalho em 35 municípios do Estado a partir da próxima segunda-feira (7). As oportunidades incluem vagas para estágio, contratos temporários e empregos de tempo integral. Só na Capital, Campo Grande, estão disponíveis 895 oportunidades, incluindo 10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência e 8 estágios para estudantes do ensino superior.

As oportunidades contemplam uma ampla gama de profissões, como açougueiro, ajudante de obras, eletricista, contador, babá, caseiro, encanador, frentista, jardineiro, garçom, operador de caixa, padeiro, pedreiro, podólogo, recepcionista, técnico de enfermagem, vendedor, motoboy, salgadeira, marceneiro, zelador e adesivador. Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade da Funtrab mais próxima, portando os seguintes documentos:

– RG (Registro Geral)

– CPF (Cadastro de Pessoa Física)

– Carteira de Trabalho

Em Campo Grande, a sede da fundação está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. A Funtrab alerta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, os candidatos interessados devem agir com rapidez para garantir a candidatura.

Além de intermediar mão de obra, a fundação também oferece serviços de orientação profissional, encaminhamento para cursos de capacitação e apoio para pequenos empreendedores. Para mais informações e detalhes sobre as vagas por município, os candidatos podem acessar o site oficial da Funtrab ou se dirigir diretamente a uma das agências.

